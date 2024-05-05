تعرف على كيفية الإحتفالات بشم النسيم وأعياد الربيع بسوهاج

شم النسيم من العادات والأعياد الفرعونية المبهجة التي ما زالت تتوارثها الأجيال عن أجدادها جيلا بعد جيل ومن مظاهر الإحتفال به تسابق الأسر بشراء الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة والبصل والبيض الملون ومن المتوقع خروج أعداد غفيرة من المواطنين والأسر للإحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع والتنزه في الحدائق العامة والمتنزهات والكورنيش الشرقى بمدينة ناصر والكورنيش الغربي وقضاء ليلة شم النسيم ونهار يومه بهذه الأماكن .



وشم النسيم أو أعياد الربيع لها شكل ومذاق خاص بسوهاج حيث تتنوع أماكن الاحتفال به على مدار اليوم فمن الأهالى من يقصد النيل ومنهم من يقصد الجزر والبعض الآخر يقصد الكورنيش وبعضهم يقصد الأندية المختلفة.



ومن أهم الأماكن التى يقضى فيها المواطن السوهاجى ليلة شم النسيم جزيرة الزهور بسوهاج وهى عبارة عن جزيرة تقع وسط نهر النيل شمال كوبرى سوهاج القديم ويقابلها متحف سوهاج والمجمع السياحى على الضفة الشرقية للنيل وتحتوى على 23 شاليه وحمام سباحة وملاعب أطفال ومطعم وصالة للأفراح وهى من الأماكن الجميلة المحببة فى الإقامة.



وهناك جزيرة قرامان التي تقع أيضا وسط نهر النيل ومساحتها خمسون فدانا وسعت المحافظة لاستغلالها واستثمارها سياحيا ويوجد بالجزيرة حديقة عامة على مساحة 25 فدانا وهى منتزه لأبناء سوهاج فى الأعياد والعطلات وتشمل مساحات خضراء وأحواض زهور ومشتل وكافيتريا وفى الجزيرة مزرعة التوت والتي تستخدم لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعى على مساحة عشرة أفدنة.



والمزار الهام لأبناء المحافظة المخيم السياحى الذي يقع على مساحة 30 ألف متر مربع بحى الكوثر وهو عبارة عن مبنى من دورين والمخيم يشمل لوبى وصالة للأفراح وحدائق وملاعب للأطفال وحديقة حيوان وبوفية ومطعم ودورتين مياه حريمى ورجالى ومخصص به ركن للعائلات وركن للشباب وبه اصطبل للخيل ومساحات للتخييم.



وعلى ضفتي النيل بالكورنيش الغربي والشرقي تنتشر المراسى السياحية فيوجد ثلاثة مراسي سياحية بسوهاج أحدها بالضفة الشرقية للنيل وهو مرسى ناصر السياحى تم إنشاؤه بمعرفة المحافظة وتطويره بمعرفة وزارة السياحة بتكلفه قدرها 2 مليون جنيه ويستقبل المرسى رحلات السياحة النيلية الطويلة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس منذ إفتتاحه فى شهر سبتمبر 2012 حيث تم استقبال العديد من البواخر السياحية تحمل السائحين من جنسيات مختلفة والمرسى الثانى يقع على الضفة الغربية للنيل هو مرسى البيئة وهو خاص بالصرف الصحى للعائمات والمرسى والثالث يقع بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج وتم تطويره بمعرفة وزارة السياحة والقوات المسلحة مما أسهم فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة وهو من المراسي الهامة بالمحافظة والتي تستقبل الأفواج السياحية التي تقصد المعالم الأثرية بأبيدوس .



وتقصد بعض الأسر السوهاجية النوادى الاجتماعية مثل نادى الشرطة ونادى التجديف ونادى المهندسين ونادى الأطباء ونادى الطفل والتى تقدم خدمات مميزه جدا على مستوى اليوم وقضاء الأمسيات الهادئة وأهم ما يوجد بها الألعاب الترفيهية والمراجيح.



ومن المزارات المحببة لدى مواطني الإقليم استاد سوهاج الرياضى والذى يحوى بين جنباته حديقة كبيرة ومدينة للألعاب ترفيهية هى مدينة السندباد والتى تحوى العديد من الالعاب من العجلة الدوارة والقطار والسيارات الكهربائية وغيرها من الألعاب المختلفة التي يعشقها الأطفال والشباب.



وتستعد الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لتكثيف التواجد فى الميادين والشوارع والحدائق العامة وبالكورنيش الشرقى والغربي مع اتخاذ مديرية الامن إجراءات التأمين في إطار خطة متكاملة لتأمين انحاء المحافظة أثناء الإحتفالات .



كما تقوم مديرية الصحة والسكان بإلغاء الإجازات للأطباء والممرضين والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الإحتفالات بشم النسيم ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف وجودهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة لاستقبال أي حالات مرضية والتعامل معها فورًا وتوافر الأدوية الخاصة بالطوارئ وتوفير سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية لمواجهة أي طارئ وتوفير الأمصال اللازمة لمواجهة أي تسمم غذائي .



وكثفت مديرية الطب البيطري بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، الرقابة على الأسواق، ومتابعة محلات بيع المواد الغذائية واللحوم، والتفتيش على منافذ وشوادر الأسماك الطازجة والمملحة والمجمدة والمدخنة.



و٤ال الدكتور أحمد حمدي، أن ذلك جاء ضمن استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال عيد شم النسيم، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والتي شملت أيضا متابعة سير العمل بعدد 27 مجزرًا على مستوى المحافظة، وتكثيف التفتيش على المطاعم والكافيهات والنوادي والفنادق، لضمان تقديم أطعمة ووجبات صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، إلى أنه يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة بشأن شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من محلات بيع الأسماك المملحة والفسيخوالرنجة، والمطاعم لسرعة فحصها والاستجابة والتدخل لحلها، وعمل حملات وندوات إرشادية للمواطنين، والتنبيه على مديري الإدارات والأطباء بالمتابعة المستمرة وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.