"نشر ثقافة العمل التطوعي" دورة تدريبية بمركز شباب السوالم

نفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة بالإشتراك مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج فعاليات الدورة التدريبية حول القيادة التطوعية ونشر ثقافة العمل التطوعي لأندية التطوع بمركز شباب السوالم التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوھاج وذلك لإعداد كوادر شبابية قادرة على نشر ثقافة التطوع والعمل بين الشباب بتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

تهدف الدورة التدريبية التي جرت بمشاركة 20 شاب وفتاة من أعضاء نادي التطوع بمركز شباب السوالم إلى تنمية قدرات وطاقات الشباب التى تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة ونشر ثقافة التطوع في جميع المجالات .



وتناول أحمد رشاد المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة خلال الدورة التدريبية تعريف التطوع وتعريف العمل التطوعي وخصائص العمل التطوعي ومبادىء العمل التطوعي وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع ودوافع العمل التطوعي وأهداف العمل التطوعي وأشكاله المختلفة وفوائد العمل التطوعي وأهم الأسباب للتطوع .



وأشار الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أهمية العمل التطوعي والذي يساعد على تخفيف العبء عن الجهود الحكومية والتعبير الحقيقي عن احتياجات المجتمع وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع.

وأكد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب على ضرورة تكثيف العمل التطوعي والذي يساعد فى الحد من السلوك المنحرف وخاصة لدى الشباب والعمل على سد الثغرة فى مجال الخدمات الإجتماعية .