الأحد 05 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

آيندهوفن يتوج بالدوري الهولندي رسميا

آيندهوفن
آيندهوفن

توج فريق بي إس في آيندهوفن بلقب الدوري الهولندي قبل نهاية المسابقة بجولتين للمرة الخامسة والعشرين في تاريخ النادي.

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وأنتصر آيندهوفن على سبارتا روتردام ببرباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الهولندي.

ولم يتلقى آيندهوفن الخسارة سوى في مباراة واحدة بعد وفاز في 28 لقاء والتعادل في 3 مواجهات فقط، أحرز لاعبوه 107 هدفا وتلقت شباكه 19 آخرين بينما خرج بنظافة شباك في 18 مناسبة من أصل 32 مباراة في مسابقة الدوري الهولندي.

توج آيندهوفن بلقب الدوري الهولندي للمرة الاولى منذ عام 2018، ليعود لمنصابت التتويج بقيادة مدربه أرني سلوت بعد تقديم مستويات مميزة مع الفريق الهولندي طوال الموسم من استخواذ وتميز في الشق الهجومي والدفاعي.
 

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