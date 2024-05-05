الأحد 05 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

النيابة العامة تحقق في إصابة 8 أشخاص في حريق منزل بأخميم

بوابة الوفد الإلكترونية

فتحت النيابة العامة تحقيقا في ملابسات إندلاع حريق في منزل بسبب تسرب الغاز من اسطوانة بوتاجاز نتج عنه إصابة 8 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج .


 

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بنشوب حريق بمنزل ومصابين دائرة المركز .


 

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الأول بمنزل ملك "أ . ع 62" سنة عامل يقيم بدائرة المركز بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز مع وجود مصدر حراري .


 

نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل وزوجته "ح . أ" 55 سنة ربة منزل ونجليهما "أ . أ" 38 سنة حداد و "أ. أ" 30 سنة ربة منزل والطفلين "م . أ" 11 تلميذ و"أ . خ" 18 سنة طالب و"م . أ" 38 سنة عامل وشقيقه "س . أ" 33 سنة عامل من جيران مالك المنزل أثناء مشاركتهم في عملية إطفاء الحريق بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج .


 

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات .

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