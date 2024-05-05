النيابة العامة تحقق في إصابة 8 أشخاص في حريق منزل بأخميم

فتحت النيابة العامة تحقيقا في ملابسات إندلاع حريق في منزل بسبب تسرب الغاز من اسطوانة بوتاجاز نتج عنه إصابة 8 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بنشوب حريق بمنزل ومصابين دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الأول بمنزل ملك "أ . ع 62" سنة عامل يقيم بدائرة المركز بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز مع وجود مصدر حراري .





نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل وزوجته "ح . أ" 55 سنة ربة منزل ونجليهما "أ . أ" 38 سنة حداد و "أ. أ" 30 سنة ربة منزل والطفلين "م . أ" 11 تلميذ و"أ . خ" 18 سنة طالب و"م . أ" 38 سنة عامل وشقيقه "س . أ" 33 سنة عامل من جيران مالك المنزل أثناء مشاركتهم في عملية إطفاء الحريق بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات .