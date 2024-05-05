«سمارت للطيران» تحتفل بانضمام أحدث أجهزة ومعدات الخدمات الأرضية

«عبدالرحمن»: تطوير الأجهزة بمطار القاهرة مرحلة يعقبها شرم الشيخ والغردقة وسفنكس والعلمين وأسوان

فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث التى تتبناها وزارة الطيران، احتفلت شركة «سمارت للطيران» إحدى الشركات التابعة للوزارة بانضمام أحدث أجهزة ومعدات الخدمات الأرضية لتعزيز نشاط الخدمات الأرضية للطائرات والركاب بما يخدم المسافرين عبر مطار القاهرة الدولى ومطارات الجذب السياحى المصرى. وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وبحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدنى وممثلى الوكالات وشركات الطيران الخاصة.

وفى بداية الاحتفال تم عرض فيلم تسجيلى حول نشاط الشركة وخدمات الطيران الخاص وخدمة رجال الأعمال والإسعاف الطائر بالإضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى التى تقدمها الشركة؛ ومن بينها نشاط الخدمات الأرضية للطائرات والركاب وتموين الطائرات بالوقود وأعمال الصيانة والتفتيش على الطائرات؛ كما تم استعراض رؤية الشركة وأهدافها خلال المرحلة القادمة.

وتفقد الحضور أحدث الأجهزة والمعدات التى تم تطويرها وتزويد نشاط الشركة بها لخدمة جميع الطائرات الخاصة والشارتر والتى تصل حمولتها إلى ٥٠ طنا، وجاء من بينها معدات سحب الطائرات (pushback) ووحدة تزويد الكهرباء الأرضية (GPU) لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للطائرات على أرض المهبط وكذا معدات تزويد الطائرة بالمياه النقية ومعدات إمداد الطائرات بالأكسجين والنيتروجين؛ بالإضافة إلى سيارات الليموزين وأوتوبيسات نقل الركاب.

ومن جانبه قدم الطيار عزت عبدالرحمن رئيس شركة سمارت للطيران الشكر والتقدير للفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وجميع القيادات المعنية بالوزارة على دعمهم الكامل للشركة، مشيداً بالجهود الداعمة من أجل تطوير وتحديث كافة أنشطة الخدمة الأرضية، وكذلك تشغيل نشاط الخدمة الأرضية بمطار القاهرة الدولى يعد ضخ استثمارات جديدة لنشاط الشركة من خلال التنسيق والتعاون مع شركة وان بورت؛ وهى إحدى الشركات المتخصصة فى مجال المناولة الأرضية والخدمات اللوجيستية.

نموذج من أحدث أجهزة ومعدات الخدمات الأرضية لتعزيز نشاط الخدمات المقدمة للمسافرين

وأكد «عبدالرحمن» أهمية تطوير أجهزة الخدمات الأرضية بمطار القاهرة الدولى كمرحلة أولى يعقبها مراحل التطوير بمحطات الخدمات الأرضية بمناطق الجذب السياحى المصرى بكل من مطارات شرم الشيخ والغردقة وسفنكس والعلمين وأسوان؛ بما يلبى احتياجات عملائنا من مختلف دول العالم، مضيفاً أن الشركة تسعى دائماً نحو إرضاء عملائها وتحقيق متطلباتهم وتقديم خدمات عالية وآمنة بما يوفر فى الوقت والجهد مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة.

جدير بالذكر أن شركة «سمارت للطيران» هى شركة مساهمة مصرية تأسست فى عام ٢٠٠٧؛ وتقدم الشركة أفضل ما لديها من أجل خدمة قطاع الطيران الخاص بمصر من خلال أسطول الشركة من طائرات الـVIP وطائرات الإسعاف الطائر، وخدمات التاكسى الطائر، والفحص الجوى بالتعاون مع الشركة الوطنية للملاحة الجوية وأعمال الوكالة والخدمات الأرضية وخدمات الصيانة المقدمة لشركات الطيران ونشاط معايرة المطارات جنباً إلى جنب مع نشاط الخدمة الأرضية مع الالتزام بأعلى معدلات السلامة والجودة طبقاً للتشريعات المحلية والدولية.