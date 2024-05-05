إنطلاق احتفالية «يوم الشرقية» بميدان طلعت حرب بالزقازيق بمناسبة أعياد الربيع

انطلقت منذ قليل اليوم الأحد، فاعليات احتفالية "يوم الشرقية " والتي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والهيئة العامة لقصور الثقافة ونقابة الفنانين التشكيلين ومؤسسة الفن والحياة تحت رعاية وزارة السياحة والأثار ومحافظة الشرقية، للتعريف بالموارد السياحية للمحافظة، وما تشتهر به من الفنون الشعبية والحرف التراثية وذلك بميدان طلعت حرب بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق.

وتفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بمشاركة 17 حرفي، والذي يعكس أصالة تراثنا العربي الأصيل بما يضمه من رصيد حضاري وفكري وثقافي، مشيدًا بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة والتي تُعد نواة لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في حل مشكلة البطالة.

كما تفقد محافظ الشرقية معرضاً للفنون التشكيلية يضم (لوحات فنية، صور فوتوغرافية، منحوتات) لعدد 40 فنان تشكيلي من القاهرة والإسكندرية تعبر عن أهم المعالم والأماكن السياحية والشخصيات بالمحافظة، بالإضافة الى ورشة حية للرسم بالاشتراك مع نقابة الفنانين التشكيلين ومؤسسة الفن والحياة.

تخلل الافتتاح، تقديم عروض فنية للفنون التراثية المميزة للمحافظة قدمتها فرقة الشرقية للفنون الشعبية بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة لراقصي التنورة، فضلاً عن تقديم عرض للمواهب الموسيقية لقادرون باختلاف بمركز قيثارة للفنون .

كما تفقد المحافظ ، قسم التنشيط والترويج السياحي للمقاصد السياحية بمحافظة الشرقية، وتسويق برنامج رحلات لزيارة «نقطة مسار العائلة المقدسة، قرية القراموص، برك الصيد، المباني ذات الطراز المعماري الموجودة بالمحافظة».

أوضح محافظ الشرقية أن المعرض يمنح الفرصة لجميع منتجي الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم اليدوية على نطاق واسع، بما يعزز قدراتهم الاقتصادية، ويعمل علي تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن المنتجات المعروضة تُعد نواه لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في حل مشكلة البطالة.

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، وممثلا عن مكتب المستشار العسكري، والدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، وأحمد واصف مدير قصر ثقافه الزقازيق، والدكتور مصطفى غنيم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الفن والحياة، وغاده زاهر مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.