محافظ قنا ومدير الأمن يزوران 4 مطرانيات للتهنئة بعيد القيامة المجيد

اختتم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، جولاته شمال وجنوب المحافظة لتقديم التهنئة لأقباط المحافظة بعيد القيامة المجيد، بزيارة مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس .

زار المحافظ، ومدير الأمن 4 مطرانيات، كان أخرها مطرانية قنا، وكان فى إستقباله القمص أمونيوس فارس والقمص دانيال السرياني وكيلا المطرانية، نيابة عن الأنبا شاروبيم مطران قنا.

وأعرب القمص دانيال السريانى عن سعادته بهذه الزيارة التى تجسد روح المحبة في أبهى صورها، مشيراً إلى أن العلاقات الوثيقة التي تربط المسلمين والمسيحيين تؤكد على أصالة ووحدة الشعب المصري الذي يتبادل التهنئة في كل عيد.

داعيا الله أن يحفظ الله وطننا الغالى وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ، ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مطران قوص يستقبل المحافظ:

كما زار المحافظ مطرانية قوص ونقادة جنوب قنا، وكان فى استقباله نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة وتوابعهما، وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة.

زار المحافظ، مطرانية قوص ونقادة جنوب قنا، وكان فى استقباله نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة وتوابعهما، وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة.

رافق المحافظ، خلال الزيارة كل من اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة.

والعقيد أشرف بغدادى نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا.

وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا وكيل مديرية الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.

إلتقط المحاظ، الصور التذكارية مع المحتفلين وسط فرحة عارمة من الأطفال بزيارة المحافظ للكنيسة ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد.

وقال المحافظ، إن الاحتفال بالعيد بمشاركة جميع الاطياف يؤكد قوة علاقات المحبة والألفة بين المصريين والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد فحسب وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثها الأجيال.

وتابع، مما يبرهن عظمة مصر التي تضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

وأضاف المحافظ، أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور ، داعياً الله عزوجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطاً بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير وأن يبقي وطننا الغالي دائماً وأبداً رمزاً للوحدة والأمن والأمان والسلام والمحبة.

وعبر نيافة الأنبا بيمن أسقف قوص ونقاده، عن تقديره وامتنانه لما لمسه من محبة المسلمين الذين توافدوا لتقديم التهنئة لاخوانهم الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وفى مقدمتهم محافظ قنا ، ومدير الأمن ، والقيادات الننفيذية ، مما يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء الشعب المصرى .

مؤكدا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان، لإحياء الخير في نفسه وأسرته ومجتمعه، للمساهمة فى صنع مستقبل أفضل .

كما وجه نيافه الأنبا بيمن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على جهوده الوطنية المخلصة من اجل إحياء الوطن من جديد، ودفعه من خلال الجد والعمل بمشروعات قومية نحو التقدم، وتأسيس جمهورية جديدة لتحيا مصر دائما.

زيارة مطرانية دشنا ونجع حمادي:

وبدأ المحافظ، اليوم الأحد، زياراته لمطرانيات المحافظة؛ للتهنئة بأعياد القيامة والربيع ، وبدأها بمطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها و القمص بولس متري وكيل مطرانية دشنا وعدد من الأباء الكهنة بالمطرانية.

ثم زار المحافظ، دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي، شمال قنا، فى ثاني زياراته لتقديم التهاني بعيد القيامة المجيد، للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للأنبا بضابا أسقف نجع حمادي.