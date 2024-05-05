وزارة العمل توعي بأحكام قانون العمل ومكافحة الفساد بالمنيا

قالت وزارة العمل، إن إدارة الرعاية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة المنيا، بالاشتراك مع مكتب عمل المنيا الجديدة ، نظمت ندوة توعية للعاملين بمصنع المنيا جاز بالمنطقة الصناعية ، بحضور 23 من العاملين بالمصنع.

وتناولت الندوة شرح أهداف السلامة والصحة المهنية ، وخطة الطوارئ والإخلاء ، والتغيرات المناخية ، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، وكذلك شرح كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وساعات العمل الإضافية والإجازات ، وذلك فى إطار سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وكذلك الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص موضوعات السلامة والصحة المهنية وأحكام التشغيل داخل المنشآت للحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يحقق زيادة الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.

وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف المنشآت العاملة فى قطاعات المحافظة للحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة.

وأضافت مدير المديرية، أنه جرى أيضاً تنظيم ندوة توعية للعاملين بالمديرية ومناطقها بعنوان مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى ، وقامت بشرح موضوعات الندوة المتمثلة فى (الفساد الادارى و أساليبه وطرق مكافحته) تريزه سلامة مدير وحدة الصناديق ، وعزة الجندى مدير إدارة شئون المرأة ، بحضور 13 من مديري الإدارات ومديرى المناطق.