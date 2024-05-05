مدير تعليم ابو تشت يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة بعيد القيامة

هنأ المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الاحد 5 مايو الجاري الأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك خلال زيارته لكنيسة العذراء مريم والانبا انطونيوس بابوشوشة التابعة لإيبارشية نجع حمادي الاقباط الارثوذكس وكان في استقباله القس بولس نظير كاهن الكنيسة والقس ابرآم جبره وشنودة النمر، وجانيت حسني معلم بمدرسة خوالد ابوشوشة ذات الفصل الواحد وعدد من رجال الدين المسيحي يرافقه في زيارته عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء.

أعرب قاصد والوفد المرافق له عن سعادتهم بمشاركتهم الأخوة الاقباط في الاحتفال بأعياد هم، مؤكدا على روح المحبة التي تجمع بين الشعب المصري وان المجتع المصري نسيج واحد تربطه الوحدة الوطنية داعيا الله أن يعيد هذه الأيام علي الاخوة الاقباط والشعب المصري بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وان يديم علي وطننا الغالي مصر وشعبها الكريم الامن والسلام والاستقرار مشيرا الي ان التلاحم الفريد لابناء الأمة المصرية سيظل صمام الأمان والركيزة الاساسية لترسيخ دعائم النماء والاستقرار بالدولة.

من جانبه أعرب القس بولس عن خالص شكره لمدير عام ادارة أبوتشت التعليمية والوفد المرافق له علي تهنئتهم ومشاركتهم في الاحتفال بعيد القيامة المجيد مشيرا الي ان هذه الأعياد والمناسبات ثمثل فرصة جديدة لنشر المحبة والاخاء بين ابناء الشعب المصري داعين الله أن يظل الوطن رمزا لمعاني وقيم المحبة والسلام.

وقدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا التهنئة لأقباط مركز قوص بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك أثناء زيارته للمطرانية ، وكان فى استقباله نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة وتوابعهما، وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة.

رافقه خلال الزيارة كل من اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة ، والعقيد أشرف بغدادى نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا وكيل مديرية الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.

وحرص محافظ قنا، علي التقاط الصور التذكارية مع المحتفلين وسط فرحة عارمة من الأطفال بزيارة المحافظ للكنيسة ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد، لافتًا أن الاحتفال بالعيد بمشاركة جميع الاطياف يؤكد قوة علاقات المحبة والألفة بين المصريين والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد فحسب وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثها الأجيال، مما يبرهن عظمة مصر التي تضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

وأضاف الداودي، أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور ، داعياً الله عزوجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطاً بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير وأن يبقي وطننا الغالي دائماً وأبداً رمزاً للوحدة والأمن والأمان والسلام والمحبة.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا بيمن أسقف قوص ونقاده، عن تقديره وامتنانه لما لمسه من محبة المسلمين الذين توافدوا لتقديم التهنئة لاخوانهم الأقباط بعيد القيامة المجيد ، وفى مقدمتهم محافظ قنا ، ومدير الأمن ، والقيادات الننفيذية ، مما يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء الشعب المصرى ، مؤكدا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان، لإحياء الخير في نفسه وأسرته ومجتمعه، للمساهمة فى صنع مستقبل أفضل .

ووجه نيافه الأنبا بيمن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على جهوده الوطنية المخلصة من اجل إحياء الوطن من جديد، ودفعه من خلال الجد والعمل بمشروعات قومية نحو التقدم، وتأسيس جمهورية جديدة لتحيا مصر دائما.