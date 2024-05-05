محافظ قنا يزور دير الأنبا بضابا لتهنئة أسقف نجع حمادي بعيد القيامة

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ظهر اليوم الأحد، زياراته، تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وزار دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي، شمال قنا، فى ثاني زياراته لتقديم التهاني بعيد القيامة المجيد.

واستقبل الأنبا بضابا اسقف نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحى ، المحافظ، والوفد المرافق له، الذي ضم كل من اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة ، والعقيد أشرف بغدادى نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، والنائب هشام الشعيني، والنائبة رحاب الغول عضوا مجلس النواب، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا وكيل مديرية الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور رئيس مدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية.

و قدم محافظ قنا خلال اللقاء خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأقباط محافظة قنا عامة وأقباط نجع حمادى خاصة، مؤكداً أن هذه المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات.

وأشاد المحافظ، بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

ووجه محافظ قنا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دوره فى حفظ مصر والحفاظ على اراضيها وتحقيق التنمية الشاملة.

ولفت إلى الانجازات التي تحققت على أرض المحافظة في عهده والتى تعتبر خير شاهد على الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها ، داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء.

ومن جانبه وجه الأنبا بضابا الشكر لمحافظ قنا علي تقديمه التهنة للمسيحيين بعيد القيامة المجيد ، وحرصه الدائم على التواصل الدائم من خلال اللقاءات والزيارات في مختلف المناسبات، متمنياً دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

زيارة مطرانية دشنا:

وبدأ المحافظ، اليوم الأحد، زياراته لمطرانيات المحافظة؛ للتهنئة بأعياد القيامة والربيع ، وبدأها بمطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها و القمص بولس متري وكيل مطرانية دشنا وعدد من الأباء الكهنة بالمطرانية.

حيث قدم محافظ قنا، تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم. وقال الداودى، إن المصريين يضربون أروع الأمثلة فى مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد، لا فرق بين مسلم ومسيحى، يجمعهم هدف واحد وهو أن تتخطى بلدنا الصعاب والتحديات.

وحث المحافظ، الجميع مسلمين ومسحيين بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله، وأن تدوم المحبة والاخوة بيننا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أعرب المطران تكلا عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ قنا وكافة القيادات لمشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة ، مؤكدا أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.