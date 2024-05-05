البابا تواضروس الثاني: مصر محاطة بالحروب.. ونسأل الله أن يجعلها واحة سلام

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّ مصر مُحاطة من كل الجهات بالنزاعات والحروب والأزمات، داعيًا الله عز وجل أن يجعل مصر واحة سلام.

وأضاف، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف: "هناك أنواع متعددة من القوة، مثل السلاح والمال والمنصب والبدن، وهناك قوة المحبة والمغفرة، ولكن قوة المغفرة أفضل من كل ذلك، إذ يحتاجها الإنسان".

وتابع: "من المهم أن تجد خطايا الإنسان من يستطيع أن يغفرها، لذلك، كل البشر يحتاجون إلى قوة الغفران، ولما ناخدها من الله أستطيع أن أمارسها مع أخي، وكل ذلك يجعل العالم يعيش في سلام، خصوصًا أن النزاع قد يوجد في الأسرة والمجتمع وأي بلد.. وهكذا".



وتابع البابا تواضروس الثاني وبابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "الرئيس السيسي أرسل مندوبًا حضر الصلاة بالأمس، وأرسل برقية رقيقة لنا، وأرسل برقية لكل الأقباط الموجودين في كنائس دول كثيرة حول العالم، وفي الحقيقة.. هذه المشاعر تربط الإنسان بالوطن، وهذا أمر مفرح ونصلي حتى يديمه الله".

وأضاف البابا تواضروس الثاني: "من المهم جدًا أن نحافظ على بلادنا، نرى دولًا كثيرة في العالم تتعرض للحروب والصراعات والعنف وعدم الأمان وعدم الاستقرار، وهو ما يجعلنا نعي أهمية الحفاظ على مصر واستقرارها".