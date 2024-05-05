أسوان تنظم يوم رياضي للتوعية بفصور عضلة القلب

دشنت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، يومًا رياضي بإستاد أسوان الرياضي، وذلك ضمن فاعليات حملة "اكتشف غير المكتشف" التي تأتي تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة كوسيلة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.



شهدت الفاعلية حضورًا جماهيريا مميزًا، وتضمنت عدة عروض رياضية، بالإضافة لمسابقات رياضية للفئات العمرية المختلفة، كما شملت فاعليات توعوية للتعريف بالأعراض التحذيرية لقصور عضلة القلب وأحدث الطرق العلاجية والوقائية، واختتمت الفاعلية بتكريم الفائزين في المسابقات وتسليم الهدايا الرمزية لهم.



وتأتي تلك الفاعليات ضمن جهود هيئة الرعاية الصحية لتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكرعن أمراض القلب وتقديم النصائح الصحية للوقاية منها وعلاجها، وتستهدف الحملة فئات المجتمع المختلفة، وتهدف لتعزيز الوعي الشامل حول أعراض قصور عضلة القلب وطرق الوقاية منها والعلاج.



وكانت الفاعلية بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية وكلا من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، والجمعية المصرية لأمراض القلب، بالإضافة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان.