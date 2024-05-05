خبير زراعي يوضح أسباب ارتفاع معدلات توريد القمح

أكد الدكتور أشرف كمال، الخبير الزراعي، أن محصول القمح يمثل المحصول الاستراتيجي الأول في مصر هذا العام ومعدلات التوريد مرتفعة جدا بالمقارنة بالأعوام السابقة، مشددًا على أن ارتفاع معدلات التوريد لمحصول القمح هذا العام يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للدولة في هذا القطاع.

وأوضح “كمال”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم توريد 1.5 مليون طن في بداية شهر مايو، ما يؤكد أنه سيتم توريد كمية أكثر من المستهدف هذا العام، مؤكدًا أن مصر بذلت الكثير من الجهود لتحقيق هذا الهدف، بينها زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه.

وأشار إلى أن حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة بعد التوريد، أحد الأسباب التي عملت على ارتفاع معدلات التوريد لمحصول القمح هذا العام، مشددًا على أنه كان هناك جهود كبيرة من وزارة الزراعة الإرشادية للقمح.

وتابع: “أبرز هذه الجهود تتمثل في الحصول على 100% من التقاوي المعتمدة، والتي يتم إنتاجها تحت إشراف وزارة الزراعة”.

وفي وقت سابق، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، علي انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك منذ انطلاق موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 50015 طن و696 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والهناجر.

وأضاف محافظ القليوبية أنه يوجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد مطالبا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.