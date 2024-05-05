محافظ الشرقية يفاجئ شوارع مدينة الزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور علة شوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وسيرا على الأقدام، بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع (جمال عبدالناصر، المبرى، الفتح، عمر بن الخطاب، الاستاد، أبو بكر الصديق، متجها لشارع طلبة عويضة، المصرية بلازا، الجاويش، مرورا بميدان القومية ومجمع المصالح)، ليصدر تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثاني الزقازيق باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وإلزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على الرصيف، وكذلك مواعيد الغلق المقررة لهم لإعادة الانضباط للشارع.

وكلف المحافظ رئيس حي ثان بمراجعة بنود التعاقد مع مستخدم قطعة أرض ملك المحافظة بجوار المصرية بلازا، وإلزامه بتنفيذ بنود التعاقد واتخاذ ما يلزم قانونا حيال مخالفته حفاظا على المال العام.

وشدد المحافظ على رئيس حي ثان بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق بسرعة الانتهاء من تنفيذ رد الشيء لأصله بمنطقة القومية ورصف شارع الاستاد، لاستكمال خطة التطوير التي تشهدها شوارع المدينة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

أشاد محافظ الشرقية بتواجد رجال المرور بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير وتجميل، وذلك لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المارة، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من أعمالها طبقا للجداول الزمنية المحددة.

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين واستمع لمشكلاتهم على الطبيعة، موجها رئيس المركز بفحصها وحلها في إطار الإمكانيات المتاحة، قائلاً: إن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وقال: كلنا نعمل من أجل وصالح المواطن.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

وفي سياق متصل، زارخ محافظ الشرقية مطرانية فاقوس، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ