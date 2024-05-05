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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قطع المياه عن عدة مناطق بأسوان لمدة 8 ساعات.. اليوم

المياه
المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بمركز نصر النوبة وسط محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، ولمدة 8 ساعات، للصيانة.

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وذكرت الشركة، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأعمال تركيب وحدات جديدة بمحطة مياه عنيبة، وهو الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق: "عنيبة والوزان وأرمنا والأربعات وخريط 1"، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد الموافق 5/5/2024 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الإثنين الموافق 6/5/2024.
وتهيب شركة المياه بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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