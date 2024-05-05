محافظ مطروح يشهد أول قداس لعيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم

شهد محافظ مطروح خالد شعيب أول قداس لعيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس والأمير تادرس الشطبي، بمدينة التراث بالعلمين الجديدة، وقدم التهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية وشمال إفريقيا ولجميع الأخوة الأقباط بالمحافظة.

ونقل المحافظ، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته وجميع أهالي مطروح للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب نيافة الأنبا باخوميوس عن شكره لمشاعر المحبة والتآلف بين أبناء مصر، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي؛ على رعايته للمصريين جميعا، كما شكر محافظ مطروح، على تهنئته وحرصه على مشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة. حسب ما نشرت أ ش أ.