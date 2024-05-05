تفاصيل حفل محمد عدوية في عيد الربيع

يحيي المطرب محمد عدوية، حفل غنائي جديد ضمن حفلات ليالي مصر في الربيع، وذلك في يوم 5 مايو من الشهر الجاري في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تذاكر حفل محمد عدوية في عيد الربيع

وكان الحساب الرسمي لموقع تذكرتي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرا قام بنشر مع فيديو، وكتب عليه معقًا: ليلة طربية في شبين الكوم.

آخر أعمال محمد عدوية

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد عدوية طرحه أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.

وتقول كلمات الأغنية:

صدقت عيونو لما كان واقف وسط لمه

وبنظره من اللي هما

ميل عليا وقولت طب وماله

وانا حالي زي حاله

والنظرة بعتهاله بس اللي هيا

يا جدع يا جدع

قلبي داب من الوجع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس قلبي طمع

يا جدع يا جدع

انا قلبي من الولع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع يا دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس يا قلبي طمع

جربت وقولت اداري

وكفاية انه في بالي

مش قد الشوق يا غالي

ده كتير عليا

قربت تاني مرة

والضحكة في عينه طله

فاضل علي الحلو نظرة

يقولها ليا

معلومات عن محمد عدوية

يشار إلى في 1993 بدايته غنى محمد عدوية مع والده أحمد عدوية وأصدرت شركة والده (عدويات) ثلاث ألبومات هما: علمني أغني - لما تسيبونا - هنعمل ايه.

في 2002 وأصدرت شركة كلمة والمنتج ياسر حسنين أول أغنية لمحمد عدوية وهي (وشوش الناس).

في 2003 وأصدرت شركة كلمة والمنتج ياسر حسنين أول ألبوم الطيب أحسن، ثم شارك مع فريق (أم تي أم) في أغنية كل ليلة بسهر وصور أغنية الطيب أحسن بطريقة الفيديو كليب.

في 2004 أغنية واحد وظهرت في ألبوم كلمة التي أصدرته شركة كلمة والمنتج ياسر حسنين.

في 2005 أغنية طولت السجدة كدعاء في رمضان وأغنية أيوة بحبك.

في 2006 وأصدرت شركة كلمة والمنتج ياسر حسنين ألبوم من كلمتين وحصل على جائزة أفضل نجم شاب من جامعة القاهرة.

في 2007 أغنية فيلم 45 يوم (متكلمش) وأغنية الله عليك يا اهلي أحتفالاً بمئوية النادي الأهلي.

في 2008 غنى مع تاكي عضو فريق أم تي أم أغنية مدرسة الحياة وصوره بطريقة الفيديو كليب.

وتوالت نجاحات المطرب محمد عدوية، ودخل قلوب الجمهور بشكل سريع ما جعل متابعون يحرصون على معرفه أخباره وكل جديد لديه.

مشروع ليالي مصر

يأتي مشروع ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.