الأنبا يواقيم يترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بالأقصر

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت بجنوب الأقصر، مساء السبت، بعيد القيامة المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء من البهجة والفرحة، بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة، وبحضور المئات من الشعب القبطي.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، صلوات قداس عيد القيامة المجيد، الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا "مقر المطرانية" جنوب محافظة الأقصر، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات بقدوم الأعياد.

وشارك نيافته في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقس هارون صموئيل ، والقس إبراهيم عبادي ، والقس فيلوباتير سفين، والقس داود سمير، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس عيد القيامة المجيد، والتي انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ومن ناحية أخرى فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، أمس السبت، إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس والأديرة وأماكن تجزع المواطنين، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد القيامة وأداء القداس بالكنائس والأديرة المناشرة في مختلف مناطق المحافظة.

وشددت مديرية أمن الأقصر على تفعيل دور وحدات التدخل السريع، وتكثيف مرور القيادات الإشرافية على الخدمات وتضمنت الإجراءات تفتيش السيارات ومنع وقوفها في محيط الكنائس والأديرة .