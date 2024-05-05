محافظ بني سويف يُهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد 

حضر مراسم القُدّاس بمطرانية بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قداس عيد القيامة المجيد ، خلال زيارته لمقر الكنسية المطرانية بمدينة بني سويف سويف، لمشاركة للأخوة المسيحيين فرحتهم بحلول هذه المناسبة ،وكان في استقباله نيافة" الأنبا غبريال" أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث هنأ المحافظ جموع الحاضرين بالعيد، معرباً عن ثقته وتمنياته أن يكون عيد بهجة وسعادة على كل المصريين في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي مطلع عظته تقدم "الأنبا غبريال"بالشكر والتقدير للحاضرين من قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ "د.محمد هاني غنيم" وكافة القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين ممن حرصوا على الحضور ومشاركة أخوتهم في الوطن فرحتهم بالعيد ،وسط حشد يعكس معاني وقيم التلاحم والمحية بين نسيج الشعب المصري وأثنى نيافته على الجهد الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين الاحتفال بالعيد.

حضر القداس الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العقيد محمد محسن هاشم نائب المستشار العسكري للمحافظة، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وإعلاميو وصحفيو بني سويف

جدير بالذكر أن محافظ بني سويف قد أرسل"منذ يومين"برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،أعرب خلالها عن تهانيه بعيد القيامة المجيد،متمنياً أن يعيده الله على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى كل أبناء الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار،كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لعدد من قيادات الطوائف الكنسية والشخصيات العامة المسيحية داخل المحافظة وخارجها

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