محمد ابوالعلا : لا بديل عن استغلال السعيد وناصر ماهر في الدوري

أكد محمد ابوالعلا نجم نادي الزمالك السابق أن النادي نجح في توفير طائرة خاصة لرحلة غانا الماضية مما ساهم في اراحة اللاعبين قبل لقاء دريمز الغاني.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : جوميز يعمل على تدوير اللاعبين بشكل جيد .. ولكن عليه أن يستغل المباريات القادمة في الاعتماد على القوام الأساسي لتجهيز الجميع للنهائي.

وأشار إلى أنه يجب الاستفادة من جهود عبدالله السعيد وناصر ماهر بمباريات الدوري لعدم مشاركتهم في بطولة الكونفدرالية.