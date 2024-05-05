فضل : ما يحدث بملف الدوري سخيف وصورتنا سيئة بالخارج

أكد محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق أكد أن حظوظ القلعة الحمراء في الفوز بدوري أبطال أفريقيا نظرا لخبراته الكبيرة وحالة الاستقرار التي يعيشها على كافة المستويات.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناةdmc : رغم خبرات الأهلي إلا أن الترجي يبقى منافس قوي بعد النقلة التي أحدثها مدربه كاردوزو ، ولكن نقطة ضعفه العمق .. نحتاج إلى كرات طويلة ومع تحركات وسام ابوعلي وحسين الشحات وبيرسي تاو لكي نزعج دفاعاته.

وأضاف : نحن البلد الوحيد الذي أعاد النشاط الرياضي بالكامل بعد أزمة كورونا بمختلف المسابقات لأن ذلك كان ضرورة اقتصادية وانهينا الموسم سريعا.

وأشار إلى أن من يضع المسابقات عليه أن يراعي الأجندة بالكامل وأن تأجيل المباريات يستوجب معايير محددة وأن حسام الزناتي كان لديه ٢٦ عاما ونجح في مهمته وأن ما يحدث الآن في ملف الدوري سخيف للغاية.

وقال : اذا طبقنا معايير الفيفا واجندته سوف تصبح الأمور أكثر سهولة ولن نجد أي معوقات واذا حدث استثناءات فسوف تكون الامور معقولة ولكن ليس بهذا الشكل .. لا يوجد في العالم من يطلب فترات ايقاف طويلة مع كامل الاحترام للكابتن حسام حسن ولابد من شخصية قوية لإتخاذ القرار .. صورتنا بالخارج سيئة بخصوص المسابقات وهذا ما لمسته عقب زيارة لجنة التطوير من الفيفا بعد جلستها الأخيرة مع مسئولي اتحاد الكرة.