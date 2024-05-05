نشر فرق التواصل المجتمعي والفرق الطبية لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بسوهاج

تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج و بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال الإحتفال بالأعياد وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية

وخدمات التوعية والتثقيف الصحي بكنائس المحافظة أثناء الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

حيث أوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ونقاط الإسعاف وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم

ومتابعة انضباط وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات علي مدار الساعة، و تم تكليف فرق متابعة من بعض إدارة المديرية بمتابعة سير العمل وإعداد تقارير يومية وعرضها علي غرفة الطوارئ والأزمات بالمديرية.

منوهاً بأنه تم نشر فرق تقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة بمختلف الكنائس و الميادين الرئيسية بالمحافظة وكذلك إنتشار سيارات الإسعاف لافتاً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين ولا تدخر أي جهد من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن

مقدماً خالص التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد