رفع حالة الطوارئ فى الغربية إستعدادًا لشم النسيم

تشهد محافظة الغربية حملات نظافة متواصلة وتجميل الكورنيش والحدائق ومحيط الكنائس، استعدادا لعيد القيامة وشم النسيم

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان شوارع وميادين المحافظة تتجمل و تتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة للأخوة الأقباط كما كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الأخوه الاقباط خلال احتفالات عيد القيامة وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية اليها ،كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح ، بالإضافة الي توفير تأمين طبي و عيادات طبيه متنقله أمام الكنائس ، جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي تابع خلالها المحافظ جاهزية كورنيش طنطا لاستقبال المواطنين احتفالا بالعيد .

وهنأ محافظ الغربية الاخوه الاقباط بمحافظة الغربية وأضاف: "أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار".