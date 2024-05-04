محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بطريق "المحلة - طنطا"

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية؛ مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية، لأعمال الرصف بطريق المحلة طنطا والذي يتم رصفه من خلال هيئة الطرق والكباري حيث يتم رصف المرحلة الأولى بداية من طريق طنطا المحلة وحتى محلة روح بطول 11 كيلو وعرض 12 متر لكل اتجاه .