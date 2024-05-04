رئيس جامعة دمنهور يشهد قداس عيد القيامة

قدم الدكتور إلهامي رئيس جامعة دمنهور ، التهاني لجميع الإخوة الأقباط شركاء الوطن بقدوم عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم الخير والرخاء، داعياً الله عز وجل أن تعود هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والسعادة، مؤكداً على الروابط الوثيقة التي تجمع بين أبناء الشعب المصري العظيم كنسيج واحد وأن تظل مصرنا الغالية رمزاً للمحبة والسماحة، وأن يديم عليها الأمن و الإستقرار تحت مظلة القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركتة قداس عيد القيامة ، في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس اثناسيوس الرسولي بدمنهور، وقدم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة و اللواء محمد بدر سكرتير عام المحافظة ولفيف من أعضاء مجلس النواب ، والقيادات السياسية، الدينية ،الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ومختلف طوائف المجتمع المدني.

وذلك في إطار حرص جامعة دمنهور على التواصل المجتمعي ودعم القيم الدينية والثقافية ونشر روح الإخاء بين أبناء الوطن.

في كلمته قدم القمص تيموثاوس بشارة ، الشكر لرئيس الجامعة، للمشاركة في احتفالهم اليوم بصلاة عيد القداس والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه.

وكان رئيس الجامعة قد بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، نيافة الأنبا باخميوس مطران البحيرة وتوابعها، ورؤساء الطوائف والإخوة الأقباط بالبحيرة .