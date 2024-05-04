بالتزامن مع أعياد الربيع.. حملات تفتيشية علي محلات الأغذية بالإسماعيلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية اليوم السبت حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق على مستوى إدارات الإسماعيلية الصحية للتفتيش على محلات الأسماك المملحة والرنجة ومحلات بيع الاغذية .

وصرحت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه خلال الحملة تم المرور على 29 منشأه غذائية، أسفرت عن إعدام 64 كيلو اغذية مختلفة لتغيُّر فى الخواص الطبيعية وتحرير إجمالى عدد 31 محضر تنوعت بين 17 محضر نظافة صحية طبقا للقرار 96 ،وعدد 14 محضر شهادة صحيه طبقا للقرار 97 ،والتوصية بالغلق لعدد 7 منشآت منها عدد 6 منشآت لعدم وجود رخصة ،عدد منشأه واحدة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ومنشأه واحدة لعدم وجود رخصة ووجود أيضا خطر داهم على الصحة العامة ،وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزاريه فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطه.

وأشارت الدكتورة مى سامي مدير إدارة الطب الوقائي بالإسماعيلية أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات الاسماعيليه بالمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذيه المعروضه حفاظًا على صحة المستهلكين، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وفقا لخطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد .

كما كثفت فرق إدارة الأمراض المتوطنة عملها برش الشوارع الرئيسيه والحدائق العامة للقضاء على الناموس والذباب وتوفير بيئه نظيفة تحت اشراف الدكتورة اميرة عبد المنعم مدير إدارة الامراض المتوطنة، وذلك تزامنآ مع خروج المواطنين للشوارع والحدائق العامه والمتنزهات بمناسبة أعياد الربيع.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، إستمرار جهود المكافحة والرش واستكمال الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وإحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق و المحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه فيها ،وتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية ؛حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين