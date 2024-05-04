محافظ القاهرة: مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفال الذى ترأسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد القيامة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين وكبار رجال الدولة .

مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط



وهنأ محافظ القاهرة الأخوة المسيحيين بالعيد مؤكدًا أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط .

يذكر أن شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الإحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة فى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة ، نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة ، د. جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس يوسف سمير راعى الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية .



وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا أن الاحتفالات بالاعياد الدينية والوطنية التى تملأ البلاد تعكس علاقة قوية وأصيلة ، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمن والمحبة والاستقرار



شهد الإحتفال نواب المحافظ للمناطق الأربعة وعدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين ورجال الدولة والدبلوماسيين ، وكبار الشخصيات العامة .

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد القيامة.



كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، وشدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

كما شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لإستقبال احتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات .

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.