"تحديات المرأة في سوق العمل" ندوة بقصور الثقافة في الإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر مايو الحالي، في إطار أنشطة وزارة الثقافة.

واحتفالا بعيد العمال أقام بيت ثقافة طفل القنطرة شرق محاضرة بعنوان "عمال بلدنا" تناولت خلالها آمال عسران مدير الموقع، سبب اختيار الأول من مايو من كل عام يوما للاحتفال، موضحة حقوق العامل وواجباته ودوره في عملية التنمية.

وفي سياق متصل أعد بيت ثقافة التل الكبير لقاء بمقر الشئون الاجتماعية، بعنوان "تحديات المرأة في سوق العمل" تحدث خلاله الباحث مصطفى سليمان عن المشكلات التي تواجه المرأة في سوق العمل من حيث عدد الساعات، والأجور وغيرها، موضحا دور الدولة في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وكيفية يمكنها التوازن بين مهام العمل والحياة الأسرية.

وفي مكتبة أبو صوير الثقافية أقيمت ورشة حكي بمناسبة عيد العمال تناول خلالها عبد الرحمن فراج مسئول النشاط، قيمة العمل، مؤكدا أهمية احترام المهنة من أجل نهضة المجتمعات.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج ثقافي وفني مكثف تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات على مدار شهر مايو الحالي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد العمال، ويلقي البرنامج الضوء على جهودهم ودورهم الكبير في التنمية الشاملة، وتتنوع الفعاليات بين العروض الفنية واللقاءات والندوات التثقيفية.

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، نظمت مكتبة أبو صوير الثقافية أيضا لقاء بعنوان "المشروعات القومية في محافظتي" للتعريف بأهم المشروعات القومية في الإسماعيلية ومنها مدينة الإسماعيلية الجديدة، وشبكة الطرق الحديثة، وشبكة الأنفاق التي ساهمت في الربط بين أرض سيناء ومحافظات الدلتا، وغيرها.

فيما شهد بيت ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان "نحو بيئة نظيفة" ناقش خلالها مدير الموقع أحمد الخضري، مفهوم البيئة، ودور الدولة في الحفاظ على النظام البيئي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.