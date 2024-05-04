أحمد موسى يدافع عن حسام موافي: مخطط ممنهج لتشويه صورته (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مخطط ممنهج لتشويه صورة الدكتور حسام موافي، أستاذ القلب والجراحة العامة، على السوشيال ميديا، وذلك بعد تعرضه لانتقادات لاذعة بعد انتشار فيديو يظهر فيه يقبل يد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في عقد قران ابنته.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن الدكتور موافي عالم جليل يحظى حب الملايين من كل دول العالم.

وأوضح أن هناك من حذف الفيديو ورأوا أنه هذا الفعل في سياقه الطبيعي، قائلا: "في ناس عندها أخلاق ولازم نحييهم، لأنهم لما شافوا الفيديو كامل قالوا الموضوع في سياقه الطبيعي، والناس دي من برا مصر".

وأكد أن اللجان الإلكترونية استهدفت الدكتور حسام موافي وتعاملت مع الموقف بلا ضمير، قائلا: "في تصيد من ناس ماعندهاش ضمير ولا إنسانية وده موضوع طبيعي جدا، إن النائب محمد أبو العينيين يتكلم عن الدكتور حسام بهذه الطريقة وبيشكر فيه وعن تاريخه وقيمته العلمية، وراجل عالم جليل وله كل الاحترام لذلك قبّله وقبَّل يده، فلازم تشوفوا الفيديو كامل عشان تعرفه حصل كده ليه".

رد حسام موافي على صورته

وفي سياق متصل، خرج أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وطبيب القلب، الدكتور حسام موافي، عن صمته وعلق على مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تقبيله يد رجل الأعمال محمد أبو العينين، الذي تسبب في حالة من الغضب من الرواد وسط سيل من التعليقات الرافضة لتصرف الطبيب.

قال حسام موافي: "إن الهجوم المستمر عليه من مستخدمي مواقع التواصل، أو من زملائه الأطباء "دليل على الغيرة".

وأضاف: "لا أحزن من الهجوم عليّ لشخصي، ولكن أحزن بسبب انتشار أخطر الأمراض وهو الغيرة التي إذا أصابت إنسانًا انتهى أمره".

وتابع: "لا شخص في العالم ليس له أعداء، والشيخ خالد الجندي عندما قال لي ذات مرة إن والدته كانت تدعو له (ربنا يكتر حسادك)، لأن الحسد دليل على نجاحه في عمله".

مصطفى بكري يدافع عن حسام موافي

كما دافع همه الإعلامي مصطفى بكري، قائلا إن الدكتور حسام موافي أحد رواد طب الباطنة في مصر، والذي يقدم برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، مشيرا إلى أنه احتفى بزواج ابنته خلال الأيام الماضية بحضور بعض الرموز.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الدكتور حسام موافي قبَّل بشكل عفوي يد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال عقد القران كما يقبل أيادي الكثيرين من المرضى، مما عرضه لحملة شرسة على التواصل الاجتماعي.