المصور رضا طلعت.. موهوب قادر على التقاط أجمل الصور لتوثيق اللحظات الجميلة

لحظات جميلة تمر علينا لا يمكن أن ننساها، أفراح أعياد ميلاد مناسبات تجمع عائلات كثيرة، ما أجمل أن نوثقها بالصور، ومهما مر عليها من زمن نظل موجودة.

المصور الفوتوغرافي دوره محوري فهو قادر على توثيق تلك اللحظات، ولكن ليس اي مصور يصلح لذلك الأمر، فهناك منهم من يسرق اهم اللقطات التي لا يمكن تعويضها ويصورها ببراعة، وعندما ننظر إليها نتذكرها بابتسامة

ويتحدث المصور الفوتوغرافي رضا طلعت عن هذا الأمر ويقول: عندما احضر اي مناسبة من أجل توثيقها خاصة في الأفراح والمناسبات اركز على تلك اللحظات العفوية التي يمكن تصويرها دون قصد وتكون تلم اللحظات الأجمل على الإطلاق حتى بين العريس والعروس.

وأوضح المصور الفوتوغرافي رضا طلعت أن براعة المصور تتمثل في اختيار اللقطة المميزة بسرعة وبموهبته وهو ما اقوم به واركز عليه خلال خبرتي الطويلة في هذا المجال.

وأكد المصور الفوتوغرافي رضا طلعت أن التصوير عنصر هام جدا في المناسبات بل أنه عنصر أساسي لا يمكن التغافل عنه، لأنه هو الذي يسجل تلك اللحظات الجميلة التي تمر علينا.



وأوضح المصور الفوتوغرافي رضا طلعت ان المصور الموهوب قادر على أن يحول لحظات الفرح والسعادة في الأفراح والمناسبات إلى ذكريات لا تنسى، و يتميز أسلوبه الفني بالابتكار والحس الفني الرفيع، حيث يلتقط اللحظات العفوية والمشاعر الحقيقية بأسلوب يجعل كل صورة تروي قصة مميزة.

وفي نهاية حديثه أكد المصور الفوتوغرافي رضا طلعت أنه من الأفضل أن يجلس المصور مع صاحب المناسبة قبل تصويرها لكي يحقق له ما يتمناه في تلك الليلة من تسجيل لحظات لا تنسى، لافتا الي أن العروسين لابد ان يتفقوا مع المصور على مكان التصوير وتوقيته فهناك من يفضل التصوير النهاري في مكان مفتوح وهناك من يفضل التصوير الليلي في مكان مغلق وهناك من يرغب في اخذ بعض اللقطات المتنوعة.