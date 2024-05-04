"الجامعة العربية" تشارك في مؤتمر القمة الإسلامي بغامبيا

شاركت جامعة الدول العربية فى أعمال الدورة الـ(15) لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة حالياً في بانجول عاصمة جمهورية غامبيا، بوفد برئاسة أمينها العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

وأوضح الدكتور منزلاوي في كلمته - خلال القمة التي تعقد على مدى يومين - مواقف جامعة الدول العربية من القضية الفلسطينية المركزية وما اتخذنه من إجراءات بشأن مساعدة الدول العربية في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة .

والتقى منزلاوي على هامش مؤتمر القمة عددًا من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي.

وانطلقت في العاصمة الغامبية بانجول، اليوم السبت، أعمال الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامية الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار (تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة).

وتبحث القمة خلال الفترة من 4 وحتى 5 مايو الجاري، القضايا والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء وهي القضايا الاقتصادية، والإنسانية، والاجتماعية، والثقافية، وقضايا الشباب والمرأة والأسرة، والعلوم والتكنولوجيا، والإعلام، والمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة.

وستناقش القمة، المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية، وظاهرة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) ،وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.