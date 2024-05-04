القس أندريه زكى: نشكر رئيس الوفد على الزيارة والتهنئة

.. ويهنئ الطائفة الإنجيلية

شارك الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة. وقدم رئيس الوفد التهنئة للدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية وقال إن هذا اليوم يوم عيد وسعادة لكل المصريين، وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أنه شهد فى الاحتفال داخل الكنيسة وجوهاً مشرقة بالفرحة من المسيحيين والمسلمين.

وأعرب عن سعادته بالروح الوطنية التى تجلت فى الاحتفال، وأكد أننا جميعاً نعبد رباً واحداً ونعيش فى وطن واحد.

وشكر الدكتور القس أندريه زكى الدكتور عبدالسند يمامة على الحضور وقال: «أتوجه بالشكر إلى معالى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ومرافقيه متمنياً أن يبقى الوطن مزدهراً وأن تكون كل الأيام أعياداً لنا جميعاً».

ورافق الدكتور عبدالسند يمامة فى الزيارة اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى واللواء أحمد الشاهد والمهندس صبرى الشاهد مساعد رئيس الحزب.

واستقبل رئيس الوفد قيادات لجنة المواطنة بالوفد صفوت لطفى مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة، رئيس لجنه المواطنة وعماد إبراهيم مساعد رئيس الحزب لشئون الإدارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة المهندس مدحت الدويرى مقرر اللجنة النوعية للمواطنة وجيهان عودة وألفى صموئيل وخالد صابر ويونان وهيب أعضاء لجنة المواطنة.