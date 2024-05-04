مصرع فتاة غرقا بشاطئ غرب الإسكندرية

لقت فتاة مصرعها غرقا بمياه البحر بشاطئ سيدى كرير غرب محافظة الإسكندرية بعد أن سحبتها المياه ولم تستيطع مقاومتها.

كان اللواء مدير امن الاسكندرية تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة سيدى كرير يفيد ورد بلاغ بغرق فتاة بمياه إحدى القرى الواقعة بالقرب من منطقة سيدي كرير، غرب الإسكندرية، بعد أن سحبتها المياه ولم تستطع مقاومتها، فيما ظهر جثمانها على سطح المياه بفعل الأمواج العالية.

وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات، فيما جرى نقل الجثمان للمشرحة للمعاينة والتصريح بالدفن من عدمه. وقال أحد شهود العيان إن الغريقة اختل توازنها وسقطت على بركة مياه ولم تستطع مقاومة المياه ولقيت مصرعها.

كانت قد شهدت شواطئ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، نشاطًا في حركة الرياح، وارتفاع الأمواج في شواطئ القطاع الغربي، حيث تباينت ألوان الرايات على شواطئ عروس البحر المتوسط.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ سيدي بشر، رفعت اليوم، الراية الخضراء نظرًا لوجود حاجز الأمواج، بينما رفعت باقي الشواطئ الراية الصفراء، ورفع شاطئ ستانلي الراية الحمراء، كذلك رفعت شواطئ العجمى والقطاع الغربي الرايات الحمراء.

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بالتعليمات المدونة على الشاطئ والتي من بينها الالتزام بتعليمات مسئولي الإنقاذ وألوان الرايات المرفوعة على الشاطئ.

وتنقسم ألوان الرايات إلى ثلاثة ألوان ثابتة (حمراء، خضراء، صفراء)، وعند رفع الراية الحمراء على الشواطئ فهي تعلن أن البحر خطر وممنوع السباحة، أما الراية الخضراء تدل على أن البحر معتدل ومسموح بنزول البحر، وفي حالة رفع الراية الصفراء تكون راية تحذيرية ويجب اتباع تعليمات المنقذ في الأماكن الآمنة والمحددة للسباحة.

من جانب اخر أعلنت سياحة ومصايف الإسكندرية جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين والاستعداد لأعياد الربيع وفصل الصيف، موضحة أن أسعار تذاكر الشواطئ تبدأ من 5 جنيهات حتى 25 جنيهًا، ويحصل المواطن على تذكرة دخول الشاطئ استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس بالمجان دون تحصيل أي رسوم إضافية، مشددة على عدم تحصيل أي إكراميات من رواد الشواطئ، وفي حالة فرص الإكراميات يتم التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.