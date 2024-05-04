حملة مكبرة على محلات الأسماك واللحوم بالقليوبية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، حملة تفتيش على اللحوم بالاشتراك مع إدارة المتابعة بالمحافظة وإدارة التموين بطوخ والطب البيطري، وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بشم النسيم، والتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والأسماك بالأسواق والمجازر حفاظا على صحة المواطنين، وقالت مديرية الطب البيطري أن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن و670 كيلو جرام لحم مفروم وكبدة وسحب عينات، وكذلك 100 كيلو لحوم هندية منتهية الصلاحية، و30 كيلو دهن حيوانى غير صالح للاستهلاك الآدمى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كمما واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة القليوبية استعداداتها لأعياد شم النسيم حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على محلات بيع الأسماك وخصوصًا في مناطق بنها والقناطر الخيرية للتاكد من المعروض حيث تم تحرير 23 محضرًا لعرض سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 77 كيلو لحوم وأسماك مجهولة المصدر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المنشآت الصحية..

وفي سياق أخر قال الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة يمحافظة القليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المنشآت الصحية التابعة للمديرية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وتضمنت خطة الاستعداد توافر مصل “البوتيوليزم”، الخاص بحالات التسمم الغذائي، وتوفير الطعوم الكبدية لحديثي الولادة مع توافر مخزون كافٍ من الامصال والطعوم بالغرف الوقائية داخل كل ادارة صحية بالإضافة إلى فحص عينات المياه والأغذية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وانه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقى أية بلاغات على مدار 24 ساعة وسرعة التدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة بالاضافة إلى التنسيق مع المستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للتعامل مع أي حالة اشتباه بالتسمم الغذائي أو النزلات المعوية .