تفاصيل إصابة 8 بإنقلاب سيارة بالصحراوي بوادي النطرون

شهدت مدينة وادى النطرون على الطريق الصحرواى حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة في البحيرة، حيث جرى نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي، لتلقي العلاج اللازم حيث نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث الانقلاب وتحرر محضرًا بالواقعة.

وكان قد تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من شركة كهرباء وادي النطرون ووجود مصابين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، بالفحص والتحريات المبدئية تبين إنقلاب السيارة بسبب السرعة الجنونية مما ادى الى إختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى إصابة كل من: "محمد . ع" 23 عامًا، و أحمد . م" 21 عامًا، و محمود . ش" 18 عامًا، "ابراهيم م" 25 عامًا، "ومحمد . ا" ٢٨ عامًا، و"احمد. ي" ٣٨ عامًا، و "حمدى. س" ٢٨ عامًا و"رامى . غ" ٣٦ عامًا، وجميعهم مقيمين بالنوبارية، حيث تم عمل الفحوصات اللازمة لهم.

وتم نقلهم لمستشفيي وادي النطرون التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.