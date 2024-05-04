انتشار مكثف علي الطرق لتأمين احتفالات أعياد الربيع بالقليوبية

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية أن الخطة التي وضعت لتأمين احتفالات أعياد شم النسيم وعيد القيامة في قرى ومدن القليوبية، يشرف على تنفيذها اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية واللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، ترتكز على التواجد الأمني في اماكن الاحتفالات ومنها المتنزهات والحدائق العامة والمراسي النيلية في بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة .

بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية وتكثيف الانتشار الأمني بمحيط الكنائس في جميع مدن القليوبية..

أن الخطة تتضمن أيضًا قيام الإدارة العامة لمرور القليوبية برفع درجات الاستعداد على كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والمؤدية إلى مناطق الاحتفالات.

بالإضافة إلى نشر الدوريات الراكبة وعربات الإغاثة العاجلة على الطرق السريعة لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وتفعيل غرف العمليات للتعامل مع أي طارئ خلال الـ24 ساعة.

الأجهزة التنفيذية تشن حملات على محلات بيع الأسماك والرنجة..

وفى السياق نفسه، واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة القليوبية استعداداتها لأعياد شم النسيم حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على محلات بيع الأسماك وخصوصًا في مناطق بنها والقناطر الخيرية للتاكد من المعروض حيث تم تحرير 23 محضرًا لعرض سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 77 كيلو لحوم وأسماك مجهولة المصدر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المنشآت الصحية..

وفي سياق أخر قال الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة يمحافظة القليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المنشآت الصحية التابعة للمديرية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وتضمنت خطة الاستعداد توافر مصل “البوتيوليزم”، الخاص بحالات التسمم الغذائي، وتوفير الطعوم الكبدية لحديثي الولادة مع توافر مخزون كافٍ من الامصال والطعوم بالغرف الوقائية داخل كل ادارة صحية بالإضافة إلى فحص عينات المياه والأغذية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وانه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقى أية بلاغات على مدار 24 ساعة وسرعة التدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة بالاضافة إلى التنسيق مع المستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للتعامل مع أي حالة اشتباه بالتسمم الغذائي أو النزلات المعوية .