وصول الباخرة السياحية Seabourn Quest لميناء الإسكندرية

قادمة من تونس..

استقبلت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة برئاسة اللواء هشام لطفى مدير عام الهيئة بمحافظة الاسكندرية ، الباخرة السياحية «Seabourn Quest، قادمة من ميناء سوسة بتونس لزيارة معالم الإسكندرية مساء اليوم السبت ،كان قد استقبلت الهيئة الوفد الاجنبى بالورود

رست السفينة على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية وترفع علم البهاما، وتقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة وطاقم السفينة، حيث قام مسؤولي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة وايضا الشنط ال VIP لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال ،و من المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة .

وقال عبدالوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة في الاسكندرية، أن الباخرة السياحية تقل على متنها 450 سائحًا من امريكا ومتعددى الجنسيات، فضلاً عن 380 فرداً من البحارة وطاقم الباخرة، وهى قادمة من ميناء سوسة بدولة تونس، مشيراً إلى أن الباخرة تأتى في اطار احداث رواج سياحي للمدينة الساحلية .

وأضاف أن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أصدر تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان ،مشدداً على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.