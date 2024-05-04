محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قداس الكنيسة الانجيلية بالقاهرة ،مشاركة للأخوة المسيحين الاحتفال بعيد القيامة المجيد ،حيث كان في استقباله القس الدكتور اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة

وشهد القداس حضور كل من :اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ،الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، و بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة ووفود من رجال الصحافة والاعلام والفنانين والأزهر و الأوقاف .

تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لقيادات ومسؤولى وأبناء الطائفة الإنجيلية بمصر بهذه المناسبة ، معربًا عن سعادته وحرصه على المشاركة في فعاليات القداس الذي سادته أجواء وروح الود والمحبة التي تربط بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الترابط والتماسك في نسيج واحد، حتى أضحى المصريون نموذجا فريدا للوحدة والإخاء، حيث تعاظم ذلك خلال الـ 10 سنوات الماضية في ظل قيادة تؤمن بأن الجميع سواسية وأخوة في وطن واحد وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و تابع محافظ بني سويف، قائلا أنتهز هذه الفرصة ، وأدعو الله عز وجل (أن يحفظ الله مصرنا وجيشنا وقيادتنا وشعبنا من كل مكروه وسوء وأن ينمو ويزداد بينا جميعا المحبة والسلام ، فنظل جميعا سواعد بناء وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار لوطننا).

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