باحث بصيدلة الجامعة المصرية الروسية يكتشف علاجا فعالا لمرض السكرى

قال الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية القاهرة بمدينة بدر، أن البحث العلمى فى الجامعة المصرية الروسية يشكل عنصراً مهماً فى رؤية ورسالة الجامعة، وأنه يتم الربط بين أهداف التنمية المستدامة والخطط والأولويات البحثية لكليات الجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن الباحث محمد سيد عبدالحفيظ المدرس المساعد بـ"قسم العقاقير" فى كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية، توصّل إلى نتائج فعالة لعلاج مرض السكرى بعد إكتشافه مواد فعالة طبيعية مستخلصة من أوراق "شجرة زينة" نادرة موجودة داخل "حديقة الحيوان" فى محافظة الجيزة.

وأضاف "فخري" أن الجامعة المصرية الروسية تولى إهتماما كبيراً بمجالات البحث العلمى التى تقوم على أساس خدمة المجتمع.. منوهاً أن الجامعة المصرية الروسية توفر الأجواء المناسبة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لإجراء تجاربهم وأبحاثهم العلمية حيث أن البحث العلمى من الأهداف الإستراتيجية لكليات الجامعة بدعم كامل من الدكتور محمد كمال مصطفى رئيس مجلس الأمناء.

و أكد الدكتور محمد إيهاب أمين فتوح، عميد كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية، أن الباحث محمد سيد عبدالحفيظ المدرس المساعد بقسم العقاقير فى الكلية حصل على درجة الدكتوراة تحت إشراف الدكتورة أميمة الجندى رئيس قسم العقاقير والقائمة بعمل وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بعد مناقشة علمية طويلة لعرض النتائج التى توصل لها بحثه حول تأثير المواد الفعالة فى خفض نسب السكرى فى الدم وعلاج أمراض أخرى.

ولفت عميد كلية الصيدلة أن إدارة الكلية تحث الباحثين على إختيار نقاط بحثية تطبيقية تواكب سوق العمل، وذلك تماشياً مع الخطط البحثية للجامعة والكلية، والإتجاه القومى للأبحاث التطبيقية فى مجال خدمة المجتمع وخطة مصر القومية للتنمية المستدامة (2030).

وأشار الباحث محمد سيد عبدالحفيظ، بقسم العقاقير فى كلية صيدلة الجامعة المصرية الروسية، أن المواطن الأصلية للشجرة "كولفيلا راسيموزا" النادرة، فى "جنوب شرق إفريقيا، وأستراليا" وتوجد بمصر فى حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة و متحف قصر محمد على بالمنيل فى محافظة القاهرة مشيراً أنه بدأت بعض المزارع مؤخراً فى زراعتها لجمال زهورها، لكن لم تُجرَى عليها سابقاً أبحاث مشابهة.

وأفاد الباحث أن المواد الفعالة المستخلصة منها كان لها أثر فى تحسين مستوى السكر فى الدم، وتقليل الإلتهابات المصاحبة لمرض السكرى، وتحسين وظائف الكبد والكلى، وخفض نسب الدهون الثلاثية الضارة فى الدم، وتقليل مضادات الأكسدة التى تؤدى للسرطان حال زادت فى الجسم على الجرذان، وسيتم إستكمال التجارب السريرية؛ لتحديد الشكل الدوائى الذى يمكن إستخدامها فيه.