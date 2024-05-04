5 مشاكل صحية خطيرة لا تتجاهل أعراضها

يلجأ بعض الناس إلى الأطباء الذين يعانون من معظم المشاكل الهراء التي لا تتطلب اهتماما خاصا، ولكن معظمنا، للأسف، يتجاهل حتى تلك الأعراض التي يمكن أن تتحدث عن مشاكل خطيرة للغاية.

1- عطش دائم

أحد الأسباب الرئيسية للعطش المستمر هو زيادة مستويات السكر في الدم كما أنه مصحوب بالتعب والحاجة إلى زيارة المرحاض في كثير من الأحيان على الأرجح، لقد واجهت تطور ما قبل السكري أو مرض السكري الكامل بالفعل وبطبيعة الحال، لا يمكنك تجاهله.

2- الدم في البول

حتى لو حدث ذلك مرة واحدة فقط، تأكد من زيارة الطبيب، وفي معظم الأحيان، يسبب الدم في البول التهاب المثانة، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون ورما في المثانة في المراحل المبكرة من الورم، نادرا ما يظهر الدم في البول، وكلما أسرعنا في اعتراض هذا المرض، زادت الفرص.

3- كدمات غير مفسرة

يمكن أن تظهر على الجسم بسبب نقص الصفائح الدموية التي تساعد على تجلط الدم، أو في سرطان الدم ولكن لا داعي للذعر على الفور، لأن مثل هذه الكدمات غالبا ما تظهر بعد الإفراط في تناول الأسبرين أو مضادات التخثر مثل الوارفارين. على أي حال، يجب أن ترى الطبيب.



4- صوت أجج

يتطلب بحة في الأسف، الذي لا يختفي لأكثر من ثلاثة أسابيع، التحقق أيضا، وإذا كنت مدخنا، فأنت بحاجة خاصة إلى زيارة الطبيب، لأن بحة في الصوخ يمكن أن تعني بداية السرطان.



5- التعرق الليلي

المظهر الأكثر شيوعا لانقطاع الطمث ومع ذلك، يمكن أن يشير التعرق الليلي المستمر والحمى إلى سرطان الدم أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.