تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة فاركو بالدوري.. ثلاثي بالهجوم

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به اللقاء المنتظر بعد قليل أمام فريق فاركو، في المباراة التي تجمعهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى المصري.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد الدسوقي - محمد عمار - محمد بيومي.

خط الوسط: عماد حمدي - محمد مخلوف - عمر الساعي

خط الهجوم: أحمد الشيخ - نادر فرج - عبد الرحمن مجدي

البدلاء:

محمد فوزي - محمد حسن - محمد عبد السميع - عصام صبحي - حمادة صلاح - إيريك تراوري - حمدي النقاز - حاتم سكر - باسم مرسي - مروان حمدي