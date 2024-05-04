سنورس تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد القيامة وأعياد الربيع

عقد المهندس محمد فتحي إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، اجتماعًا تنسيقيا مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الخدمية بالمركز.

جاء ذلك استعدادًا لاحتفال المواطنين بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع على شواطيء بحيرة قارون وبالمتنزهات والحدائق العامة والمناطق السياحية بنطاق مركز سنورس.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة والاستعداد لاحتفالات المواطنين بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، والعمل على راحة الزائرين وتقديم سبل الراحة لهم خلال الاحتفالات.

شهد اللقاء حضور المحاسب جمال العوامي نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، حيث وجه رئيس المركز بتنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالاستعداد لاحتفالات المواطنين بعيد القيامة وأعياد الربيع، وقد شدد رئيس المركز على تكثيف الحملات الرقابية على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، وضرورة التواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، والاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع أية حالات طوارئ، والتأكد من جاهزية المعدات والتنسيق التام مع الجهات الحكومية والخدمية وتكثيف حملات النظافة في جميع الطرق والشوارع والميادين ورفع تجمعات القمامة والمخلفات بصفة مستمرة، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

تكثيف الحملات التموينية للتأكد من صلاحية السلع الغذائية بسنورس

ووجه رئيس مركز ومدينة سنورس، المسئولين ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب الببطري ،للمتابعة اليومية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة مع تشديد الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة والكميات الكافية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وأشار رئيس المركز إلى أهمية التأكيد على مسئولي الزراعة بالمتابعة الميدانية والمرور اليومى لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الإجازة الرسمية وإزالة المخالفات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة سنورس خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بالطرق والشوارع والميادين، وكذلك تكثيف الحملات على المواقف، والتنسيق مع مسئولي إدارة المواقف والنقل الجماعي، لمنع زيادة تعريفة الركوب واستغلال المواطنين، مناشداً المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، عبر الأرقام 2168041 ، و2168042 و 2168043، مشددا على المتابعة وتشديد الرقابة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وسرعة الانتهاء من المتغيرات المكانية على أرض الواقع وعلى المنظومة الإلكترونية، وفي ختام الاجتماع أكد رئيس المركز على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.