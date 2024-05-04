ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "Seabourn Quest التى ترفع علم البهاما

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، الباخرة السياحية “Seabourn Quest”، والتى ترفع علم البهاما وتقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة و طاقم السفينة.

حيث استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة السيد اللواء هشام لطفي - مدير عام الهيئة، السفينة على رصيف محطة الركاب البحرية، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ودعمه الكامل للحركة السياحية بالإسكندرية ، و فى إطار التنسيق و التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة و الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة .

وقام مسؤولي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بإستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية و الاثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة و ايضا الشنط ال VIP لطاقم السفينة وسط حاله من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال ،و من المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة اخرى لإستكمال مسار رحلة الباخرة .



وأصدر محافظ الإسكندرية، تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول افواج السائحين و خروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان، مؤكدًا على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.



وكان في إستقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى احمد حمدي- نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل و اللواء بحرى هشام صفوت - نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للإستثمار ، والاستاذ عبد الوهاب محمد-مديرعام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، والاستاذة أمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، واللواء هاني نصحي-مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، اللواء عمرو شحاتة-نائب مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، والربان محمد صفوت-رئيس الإدارة المركزية للحركة ،والعميد بحري محمد نمر-مدير عام حركة الركاب ،و الاستاذ حسام غريب-مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية والدكتور محمد أحمد مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت بميناء الإسكندرية ،والاستاذ محمد السيد ممثل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

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