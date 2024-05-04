100 % زيادة في أسعار الفسيخ وإنخفاض القدرة الشرائية بالإسماعيلية

سجلت أسعار الفسيخ بالإسماعيلية إرتفاعاً بنسبة 100% تقريباً عن أسعارها خلال نفس الفترة من العام الماضي بأسواق الإسماعيلية مع قرب حلول احتفالات المواطنين باعياد الربيع وشم النسيم .وشهدت الأسواق والمحلات التجارية ضعفاً في الإقبال على الشراء فيما تراجعت القوة الشرائية للمواطنين بنسبة تجاوزت ال50% تقريباً طبقاً لتأكيدات تجار الأسماك وباعة الفسيخ بالإسماعيلية لبوابة الوفد الإلكترونية.

وتسود حالة من الكساد داخل سوق السمك بالإسماعيلية، بسبب دعوات المقاطعة التي أطلقها مواطنون بسبب إرتفاع أسعار الأسماك .فيما اصاب المواطنون حالة من الاستياء بسبب ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة هذا العام مما جعلها حلم صعب المنال على الغلابة كما أكدت منى ربة منزل وقالت كيلو الفسيخ وصل ٣٠٠ جنيه .مين في مقدرته يروح يشتري ٢ كيلو يتغدى بهم هو وعياله .

ووافقتها الرأي ام سعد وقالت كنا بنجيب السمك ونملحه في البيت قبل شم النسيم باسبوعين .لكن السنة ده وصل سعر كيلو السمك البوري ١٧٠ جنيه ..وده محصلش..لا جبنا سمك ولا هنجيب فسيخ .والرنجة بقت في العلالي على حد تعبيرها .واختتمت حديثها بلاها فسيخ .

سوق السمك بالإسماعيلية

وتقول هدى محمد صاحبة مشروع لتمليح الاسماك بالإسماعيلية ان هناك تراجع واضح في حجم الإقبال على الشراء هذا العام بالرغم ان هذا اول عام يتم الاحتفال به بشم النسيم بشكل فعلي منذ ثلاثة سنوات بسبب تصادف المناسبة خلال السنوات الماضية مع شهر رمضان المبارك .وتضيف ان زيادة أسعار الأسماك ومستلزمات الإنتاج كالزيت والملح وعبوات التغليف والتعبئة والنقل تعد السبب المباشر في ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة .وقالت إنها رغم محاولاتها في تقديم منتج بيتي نضيف بهامش ربح محدود للغاية الا ان الإقبال على الشراء قليل .والكميات المباعة اقل من المتعارف عليه في مثل هذه المواسم.

وقال محمد تاجر سمك لبوابة الوفد الالكترونية "أن الموسم هذا العام ضعيف مقارنة بالمواسم الماضية حيث تراجعت القوة الشرائية للمواطنين لاكثر من النصف تقريباً بسبب زيادة الأسعار التي سجلت اكثر من 100%"وأكد أن سعر كيلو الفسيخ يبدأ من 200 جنيه حتى 350 للكيلو طبقاً لحجم السمك المملح "

وفي سياق متصل قامت حملات بمديرية التموين بالمرور على سوق السمك بطريق البلاچات، وعلى عدد من محلات بيع الفسيخ بالشارع التجارى بالشيخ زايد، مع لجنة من الرقابة التموينية والرقابة التجارية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والطب البيطري ومكتب متابعة الوزير المحافظ والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتأكد من وجود الاشتراطات الصحية ومراقبة الأسعار

وتتراوح أسعار الفسيخ اليوم بسوق السمك بالإسماعيلية من ١٥٠ الى ٣٥٠ جنيه للكيلو (تم تفسيخه من ١٥ يوم).

وتم التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الحفاظ على الاشتراطات الصحية وكذلك وضع قائمة اسعار .