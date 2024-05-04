فريق سيدات طائرة العبور يتأهل للدوري الممتاز

هنأ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي العبور الرياضي؛ لتأهل الفريق إلي مسابقة الدوري الممتاز بعد فوز مستحق علي فريق حدائق الاهرام بنتيجة ٢/٣ .

يعد هذا الإنجاز الأول في تاريخ اللعبة بنادي العبور والأول في تاريخ محافظة القليوبية ، بعد أداء مميز للفريق ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وأشاد الصبروط، بجهود نادي العبور الرياضي في تقديم كامل الدعم للفريق وتمثيل محافظة القليوبية تمثيلا مشرفا موجها الشكر للمستشار طارق ربيع رئيس النادي واللاعبين والجهاز الفني للكرة الطائرة علي الانجاز الكبير الذي تحقق بعد جهد وتعب علي مدار موسم كامل .

وشاركت في الانجاز التاريخي بطلات نادي العبور، ساره شريف، مريم مختار، نادين محمود حنفي، ساره محمود حنفي ، منه الله عبدالعزيز، هند سيد، روان وليد، هدير عصام، فاطمه محمود، مي كامل، نورهان كمال ، ملك سامح ، ملك فرج ، ملك رضوان ، سهيله احمد، والجهاز الفني والإداري للفريق الكابتن محمود حنفي رئيس الجهاز، الكابتن ياسر علي مدير فني الفريق، الكابتن محمد مختار مدرب، الكابتن منار ايهاب مدير اداري، الكابتن احمد شوقي مدرب أحمال، الدكتور محمد احمد طبيب الفريق .