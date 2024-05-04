محافظ الشرقية يُهنئ البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء فيها: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء الشرقية، بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على قداستكم والأخوة المسيحيين بكل الخير والسلام، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والنائبة الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، وللأخوة المسيحيين بالمحافظة وجموع الإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أكد محافظ الشرقية أن مظاهر الود والتآخى خلال الأعياد والمناسبات المختلفة؛ تعد ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار، ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، زار محافظ الشرقية صباح اليوم السبت مطرانية فاقوس، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال المحافظ: ننتظر المناسبات الجميلة لنجتمع سويا ونتبادل التهاني بمشاعر مملوءة بالحب للوطن، والعمل من أجله ومن أجل الإنسانية، فشعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد، وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار.

كما قدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين، بمناسبة افتتاح المبنى الجديد بالمطرانية بعد تهيئته لاستقبال الرواشدة المحبين لأداء طقوسهم الدينية، مؤكداً الأديان السماوية تدعو إلى الرحمة ونشر المحبة والسلام بين الناس فمصر وطن يتسع الجميع.

ومن جانبه أعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن امتنانه لزيارة محافظ الشرقية ومرافقوه من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.