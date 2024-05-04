أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق المصرية.. الطن بكام

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت.. شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت، خلال تعاملات البيع والشراء بالمستودعات والمصانع المصرية والأسواق، استقرارًا سعريًا، وسجل سعر حديد السويس للصلب نحو 39000 جنيه للطن، بينما سجل سعر أسمنت السويدي نحو 2180 حنيهًا في الطن، بينما بلغ سعر حديد عز خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق ومن أرض المصنع نحو 42155 جنيهًا كمتوسط للسعر.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، متمثلة في قسم الاقتصاد، أسعار السلع بما فيها الغذائية وأسعار الدولار والعملات العربية والأوروبية التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على مختلف السلع، لا سيما أسعار الحديد والأسمنت التي نحن بصددها الآن، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تطرأ على ساحة مواد البناء بصورة لحظية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق وأرض المصنع

بلغ سعر حديد عز اليوم السبت نحو 42155 جنيهًا كمتوسط للسعر.

وسجل سعر حديد بشاي اليوم السبت نحو 41000 جنيه للطن.

بينما سجل سعر حديد السويس للصلب اليوم السبت نحو 39000 جنيه للطن.

كما سجل سعر الحديد اليوم في شركة المصريين اليوم السبت نحو 41000 جنيه للطن.

وحقق سعر حديد الكومي اليوم السبت نحو 38000 جنيه للطن.

بينما حقق سعر حديد العشري اليوم السبت نحو 37500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد مصر ستيل 38000 جنيه.

سجل سعر حديد بيانكو 38000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد شركة الجارحي 39000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الداخلية سعر 42000 جنيه.

أسعار أسمنت التسليح اليوم السبت:

سجل أسمنت المسلح اليوم، 2080 جنيهًا في الطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2030 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1950 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت العسكري 1960 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت النهضة 1940 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت السويدي 2180 حنيهًا في الطن.

سجل سعر أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن.

سجل سعر أسمنت حلون 2080 جنيهًا في الطن.

سجل سعر أسمنت المخصوص 2040 جنيهًا.

سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1280 إلى 1440 جنيهًا.

سجلت سعر الأسمنت المقاوم بين 2150 و2370 جنيهًا.

سجل سعر الأسمنت الأبيض بين 3500 إلى 3600 جنيه.