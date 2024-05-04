أسعار العملات العربية والأوربية صباح اليوم السبت في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والاوروبية.. شهدت أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الألي الـATM، استقرارًا، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه وسجل نحو 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلا 154.96 جنيه للشراء، و155.99 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوربية والدولار خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الألي الـatm، وبالسوق السوداء، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها للوقوف وعرض أخر المستجدات التي تطرأ على الاسواق وأسعار مختلف السلع، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية والاوروبية اليوم السبت

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.74 جنيه للشراء، 60.21 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 51.13 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.74 جنيه للشراء، 60.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 154.96 جنيها للشراء، و155.99 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار في بعض البنوك

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للشراء نحو 47.88 جنيها.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للبيع نحو 48.02 جنيها.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للبيع نحو 48 جنيها.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 47.9 جنيها.

سعر الدولار في مصرف ابوظبي

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي للبيع نحو 48.2 جنيها.

كما سجل سعر الدولار اليوم في مصر ابوظبي الإسلامي للشراء نحو 48.1 جنيها.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء تراجعا كبيرا بعد القفزات الكبيرة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى 70 جنيها في الأشهر الماضية.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للبيع نحو 47.71 جنيها.

بينما سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للشراء نحو 46.67 جنيها.