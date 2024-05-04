مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى حمام دم

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "قد يؤدي إلى حمام دم"، داعيا إلى وقف إطلاق النار.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عبر منصة إكس "تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة قد تؤدي إلى حمام دم وتزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلا".

صحيفة قطرية:فوز الصحفيين الفلسطينيين بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة يمثل رسالة للاحتلال بأن صوت فلسطين لن يسكت أبدا

أكدت صحيفة "الراية" القطرية أن فوز الصحفيين الفلسطينيين بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة يمثل رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأنه مهما حاول أن يسكت صوت الفلسطينيين، ويخفي جرائمه، فلن يتحقق مراده ، مثمنة تضحيات الصحفيين الفلسطينيين في سبيل نقل حقيقة جرائم الاحتلال الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وطالبت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان نحيي صمود الصحفيين الفلسطينيين المجتمع الدولي أن يتحرك؛ لإيقاف الجرائم بحقهم وحق الشعب الفلسطيني الأعزل ، موضحة أن استهداف الاحتلال للصحفيين أدى إلى استشهاد 135 صحفيا فلسطينيا بعد عدوان السابع من أكتوبر، ولا يزال الصحفي الفلسطيني متمسكا بحقه في نقل الحقيقة للعالم أجمع، ومتمسكا كذلك بمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال لتورطهم في اغتيال شهداء الحقيقة الذين كشفوا للعالم حقيقة الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشارت إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يمارسون عملهم بكل مهنية ويوصلون صوت شعبهم لأقاصي الأرض، مضيفة أنهم في الوقت نفسه يمارسون شكلا من أشكال مقاومة المحتل الذي أراد أن يحتكر المعلومة بشتى الوسائل الإجرامية.

يذكر أنه تم منح الصحفيين الفلسطينيين، جائزة اليونسكو جييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2024 في تشيلي، والتي تمثل اعترافا عالميا بجهودهم في نقل حقيقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

مستشار الرئيس الفلسطيني: اجتياح رفح سيؤدي لمذابح مفتوحة ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين

حذر مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش اليوم السبت من أن اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة سيعتبر كارثة وسيؤدي إلى مذابح مفتوحة ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين .

وقال الهباش - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) - " إن أكثر ما نخشاه حالياً هو اجتياح رفح، لأنها تتسع لنحو 300 ألف فلسطيني لكن يتواجد بها حالياً أكثر من مليون ونصف مواطن، وإذا جازفت إسرائيل واجتاحت رفح فإن هذا سيؤدي إلى مذبحة مفتوحة .

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني أعلن من قبل أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها باستطاعتها وقف هذا الاجتياح، ويمكنها أن تأمر إسرائيل بذلك إذا كانت تريد، محملا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة مع إسرائيل عن كل قطرة دم تسيل من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال الهباش " إن ما يجرى حالياً من قبل الاحتلال الاسرائيلي هو حرب إبادة للشعب الفلسطيني لإجبارهم على الرحيل من أراضيهم"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بأرضه وموطنه ولن يتركها، لافتاً إلى أن فلسطين تقدر كل الجهود العربية المبذولة تجاه شعبها .