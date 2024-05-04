مارتينيز يقود مثلث الرعب في تشكيل انتر ميلان المتوقع أمام ساسولو
يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، عندما يصطدم مع فريق ساسولو ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي، والتي يحتضنها ملعب “مابي – تشيتا ديل تريكولوري“.
موعد مباراة انتر ميلان ضد ساسولو اليوم
منالمقرر أن تنطلق مباراة انتر ميلان وساسولو في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية والساعة 11:45 مساء بتوقيت الامارات.
وتذاع مباراة انتر ميلان وساسولو في الدوري الايطالي عبر قناة AD Sport Premium 1.
تشكيل انتر ميلان المتوقع أمام ساسولو في الدوري الإيطالي
في حراسة المرمى:- سومر
بينما في خط الدفاع:- دي فري، باستوني، بافارد.
ويتواجد في خط الوسط:- دارميان، باريلا، تشالهان اوغلو، مختيريان، اوقستو.
كما يأتي في خط الهجوم: تورام، مارتينيز.
تاريخيًا، التقى الفريقان 20 مرة، حيث فاز كل منهما في 9 مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين. وبالنظر إلى وضع الفريقين في جدول الترتيب، يحتل ساسولو المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة، بعد فوزه في 6 مباريات، وتعادله في 8، وخسارته في 20، بينما يحتل انتر ميلان المركز الأول برصيد 89 نقطة، بعد فوزه في 28 مباراة، وتعادله في 5، وخسارته في مباراة واحدة.